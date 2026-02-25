[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Interventi di manutenzione: chiuso l’aeroporto Gino Lisa

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia resterà chiuso al traffico aereo nei giorni 17,18 e 19 Marzo 2026 a causa di lavori di manutenzione sulla pista, necessari per assicurare livelli adeguati di sicurezza nelle operazioni.

Lo rende noto in un comunicato “Aeroporti di Puglia” che gestisce lo scalo foggiano.

Nei tre giorni stabiliti tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati. Per ricevere informazioni e trovare soluzioni alternative di viaggio è necessario contattare la compagnia “Aeroitalia”.

Le operazioni aeroportuali riprenderanno regolarmente a partire dal 20 marzo 2026.