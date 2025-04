Innovazione sociale: Manfredonia ammessa a finanziamento per oltre 6 milioni di euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

INCLUSIONE, FAMIGLIA E INNOVAZIONE SOCIALE: MANFREDONIA AMMESSA AD UN FINANZIAMENTO DI OLTRE 6 MILIONI DI EURO

Un grande risultato per la Città di Manfredonia: con comunicazione ufficiale del 7 aprile 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha dichiarato ammissibili a finanziamento i progetti presentati nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”.

Un’opportunità strategica per il futuro della città, che potrà contare su un finanziamento di oltre 6 milioni di euro destinati ad interventi concreti di inclusione sociale e innovazione.

Due i poli principali previsti dal progetto: la nascita di un Centro per la Famiglia in Corso Manfredi, nel cuore della città, e un hub multifunzionale nell’area retrostante la scuola primaria Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Monticchio, concepito come un centro servizi per la promozione di cooperative e start up sociali.

“È un risultato che premia la capacità di visione e il lavoro corale messo in campo – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Vogliamo restituire spazi, opportunità e dignità a chi vive in condizioni di fragilità, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza e rafforzando il tessuto sociale e produttivo della nostra comunità.”

Il progetto ha coinvolto in modo diretto e determinante il dirigente dei Servizi Sociali Matteo Ognissanti, la responsabile dell’Ufficio di Piano Romina La Macchia, l’esperto PNRR Francesco Merla e la responsabile delle assistenti sociali Maria Palumbo, a cui vanno i più sinceri complimenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione.

Non solo welfare: i Servizi Sociali lavoreranno in stretta sinergia con altri settori chiave dell’Amministrazione, come l’urbanistica e le attività produttive, per dare pieno respiro a una progettazione che unirà coesione sociale e sviluppo economico.

“Siamo di fronte a una sfida importante – aggiunge il sindaco Domenico la Marca – che porterà a risultati tangibili. Le politiche sociali diventano così leve strategiche di trasformazione urbana, innovazione e crescita inclusiva.”

Manfredonia si conferma tra le città del Sud capaci di raccogliere le sfide del presente con coraggio, competenza e concretezza, guardando al futuro con uno sguardo nuovo e collettivo.