Indagini in corso sul ferimento di Giuseppe Ricucci, numerose perquisizioni in corso

Alcuni stub, l’esame che serve a verificare la presenza di polvere da sparo su corpi e indumenti sono stati effettuati dai carabinieri del comando di Foggia.

Aperte le indagini sul tentato omicidio di Giuseppe Ricucci. L’uomo ferito al torace è ora ricoverato presso Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, risulta in situazione grave ma non in pericolo di vita. L’agguato messo a segno ieri mattina nelle campagne di macchia, nel quale uno o più persone hanno sparato con un fucile con l’intento di uccidere. In queste ore numerose perquisizioni ed una forte intensificazione dei controlli. non è ancora noto chi abbia prestato soccorso a Ricucci e chi l’abbia condotto presso Casa Sollievo della Sofferenza.