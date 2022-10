Incontro in Comune presieduto dal Prefetto di Foggia Valiante

Si è svolta stamane presso il Comune di Manfredonia la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante.

Un ulteriore forte segnale di vicinanza della Squadra Stato alla città e all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rotice nel percorso di potenziamento della legalità e sicurezza per i cittadini. All’incontro erano presenti, oltre a Prefetto e Sindaco, il Procuratore Vaccaro, il Questore Rossi, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri Col. Miulli e della Guardia di Finanza Col. Ricci.

Nel corso dell’incontro la Squadra Stato ha assicurato al sindaco Rotice una forte attenzione al territorio, anche mediante servizi straordinari di controllo da parte delle Forze di Polizia, per prevenire e contrastare gli episodi di criminalità e micro criminalità locale. Altre tematiche affrontate in tema di legalità quelle della efficienza e trasparenza di tutta la macchina amministrativa comunale, del potenziamento della video sorveglianza cittadina, della lotta all’abusivismo commerciale, edilizio, abitativo, rispetto al quale il Sindaco ha assunto, in prima persona, il proprio impegno a fronteggiare con incisività e concretezza.

Il sindaco ringrazia Prefettura, Procura e Forze dell’Ordine per l’attenzione riservata alla città, così come già dimostrato in occasione degli episodi della sparatoria al luna park, dell’individuazione dei responsabili di risse e baby gang e di operazioni di lotta alla criminalità come “Omnia Nostra”.

Prevenzione e contrasto ad ogni forma di crimine non solo con azioni di repressione, ma anche attraverso la reciproca collaborazione istituzionale per favorire lo sviluppo di forme economiche e sociali virtuose, nel solco intrapreso dall’Amministrazione comunale per la crescita del territorio.