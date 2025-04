[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incontri in preparazione alla Pasqua delle suore di S. Francesco da Paola



CHE FINE HA FATTO NELL’ERA DEL VUOTO IL CUORE DELL’UOMO?

Due incontri sull’ultima enciclica di Papa Francesco

Due appuntamenti per prepararsi alla Pasqua. Domani 7 aprile e lunedì prossimo 14 aprile verrà presentata per la prima volta a Manfredonia l’ultima enciclica di Papa Francesco “Dilexit nos” che parla del cuore di Gesù come luogo dove il cuore di Dio e quello dell’omo si incontrano. Vi aspettiamo presso la nostra chiesa. Gli incontri saranno tenuti dal prof. M. Illiceto, docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari.

“Il cuore – scrive il pontefice – è il luogo della sincerità, dove non si può ingannare né dissimulare. Di solito indica le vere intenzioni, ciò che si pensa, si crede e si vuole realmente, i “segreti” che non si dicono a nessuno, insomma la propria nuda verità. Si tratta di quello che non è apparenza né menzogna bensì autentico, reale, totalmente personale”.



Il cuore luogo antropologico ma anche come dimensione spirituale. Purtroppo oggi questa dimensione interiore è molto trascurata. Scrive a tal proposito il Papa: “La mera apparenza, la dissimulazione e l’inganno danneggiano e pervertono il cuore. Al di là dei tanti tentativi di mostrare o esprimere qualcosa che non siamo, tutto si gioca nel cuore: lì non conta ciò che si mostra all’esterno o ciò che si nasconde, lì siamo noi stessi. E questa è la base di qualsiasi progetto solido per la nostra vita, poiché niente di valido si può costruire senza il cuore. Le apparenze e le bugie offrono solo il vuoto.”

Vi aspettiamo!

Le suore di S. Francesco da Paola.