Incidente stradale in e-bike, deceduta anche la 35enne di Lucera

Sale a due il bilancio del terribile incidente avvenuto lo scorso lunedì sera, sulla Lucera – Pietra Montecorvino. Oltre alla 23enne Amelia Capobianco, deceduta sul colpo, in mattinata è deceduta anche la 35enne Luigia Boccamazzo, elitrasportata in gravi condizioni al Policlinico di Foggia, dopo che la e-bike sulla quale viaggiava è stata travolta da un’auto in transito.