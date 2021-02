Un uomo di 37 anni di Ischitella, nel foggiano, è morto in un incidente avvenuto a Vico del Gargano. L’uomo era a bordo di una Wolkswagen Golf che, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada, andando a sbattere contro un muretto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 37enne.