Incidente a Manfredonia oggi: scontro tra Fiat Panda e Ford Focus in via Scaloria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 4 marzo 2026 – ore 17:30. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Scaloria, all’incrocio nei pressi del Tabacchino Cassano. Coinvolte una Fiat Panda di colore chiaro e una Ford Focus di colore scuro.

Scontro frontale-laterale all’incrocio

Dalla foto scattata pochi minuti dopo l’impatto si nota che i due veicoli sono rimasti bloccati al centro dell’incrocio, con la parte anteriore della Ford Focus contro il lato anteriore della Fiat Panda. L’urto sembra aver interessato principalmente le parti frontali dei mezzi.

La posizione delle auto suggerisce uno scontro avvenuto durante una manovra di attraversamento o immissione all’incrocio di via Scaloria, punto noto per il traffico intenso nelle ore pomeridiane.

Intervento della Polizia Locale e ambulanza sul posto

Nell’immagine è visibile un agente della Polizia Locale impegnato nei rilievi tra le due auto incidentate. Sul lato sinistro della carreggiata è presente un mezzo di soccorso, intervenuto immediatamente dopo l’incidente.

Come già riportato, una giovane donna è stata trasportata in ambulanza per accertamenti sanitari. Non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Traffico rallentato in via Scaloria

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto compreso tra l’incrocio e le vie limitrofe. Le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Locale hanno richiesto la temporanea gestione del traffico.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra la Fiat Panda e la Ford Focus avvenuto oggi a Manfredonia in via Scaloria. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni della persona coinvolta e sulle responsabilità saranno resi noti nelle prossime ore.