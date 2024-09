Incendio Valle San Floriano a Zapponeta, Le Noci: “Sindaco Riontino non tolga una riserva di caccia”

Caro sindaco di Zapponeta Riontino, non metto in dubbio il suo operato e la sua rabbia, però le chiedo come fa a rientrare un territorio che non fa parte del Gargano a diventare zona protetta del “Parco del Gargano”?



Anni addietro ci provarono ma non rientro’ nell’ area parco per la rivoluzione dei suoi concittadini.

Inoltre abbiamo l’ esempio dell’ ex Daunia Risi che è diventata uno scempio abbandonata a se stessa.

Io proporrei una multa per l’ accensione delle sterpaglie che credo sia vietata.



Non tolga una riserva di caccia destinata alla caccia dai tempi dei tempi, così facendo non fa altro che dare territorio ai cinghiali con l’ aumento di incidenti come avviene nelle zone limitrofe a Manfredonia, causato soprattutto dall’ incuria dell’ ex riserva di caccia Daunia.



Basta il buon senso e si risolverà il problema.



Cordiali saluti

Luigi Le Noci

Presidente

Arci Caccia Manfredonia