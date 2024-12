[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inaugurazione della Casa di Babbo Natale a Manfredonia – 7 dicembre 2024

La Pro Loco Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, è lieta di annunciare l’apertura della Casa di Babbo Natale, un evento che porta la magia del Natale nel cuore della città. L’appuntamento è fissato per il 7 dicembre 2024, alle ore 17:00, con un’inaugurazione speciale che darà il via a un mese ricco di emozioni e divertimento per tutta la famiglia.

L’evento inaugurale sarà impreziosito dalla partecipazione della Banda dell’Istituto Comprensivo Giordani-De Santis, che contribuirà a creare un’atmosfera natalizia unica e indimenticabile.

Due ambienti incantati da scoprire:

– La stanza del Polo Nord: una ricostruzione del regno di Babbo Natale, con ghiacci scintillanti e un’atmosfera magica.

– La stanza della Casa di Babbo Natale: un luogo accogliente e caloroso dove scoprire come Babbo Natale si prepara alla notte più speciale dell’anno.

Calendario delle aperture:

– Dicembre:

– Sabato 7 (Inaugurazione): 17:00 – 21:00

– Domenica 8: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00

– Venerdì 13: 17:00 – 21:00

– Sabato 14 e Domenica 15: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00

– Venerdì 20: 17:00 – 21:00

– Sabato 21 e Domenica 22: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00

– Lunedì 23: 17:00 – 21:00

– Martedì 24: 10:00 – 13:00

– Da Giovedì 26 a Martedì 31: 17:00 – 21:00

– Martedì 31 dicembre: 10:00 – 13:00

– Gennaio:

– Da Giovedì 2 a Lunedì 6: 17:00 – 21:00

Dove trovarci:

Viale Nazario Sauro, 37 – LUC, Manfredonia.

Ingresso gratuito!

La Pro Loco Manfredonia invita tutti a vivere la magia del Natale nella Casa di Babbo Natale, un’esperienza unica per grandi e piccini.

Per tutti gli aggiornamenti e le novità, segui la Pro Loco Manfredoniasui canali social. Presto sarà svelato il calendario completo delle attività e le sorprese che renderanno indimenticabile questo Natale.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale

Contatti:

Email: prolocomf@libero.it

Telefono: +39 327 216 1648

Social: Facebook e Instagram

Non mancare! Il Natale a Manfredonia inizia qui.

PROLOCO MANFREDONIA