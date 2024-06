I SOGNI DIVENTANO REALTA’ ! INAUGURATO A CARPINO IL NUOVO CAMPO A 11 IN ERBA SINTETICA !



Il 5 giugno segna una giornata storica per la comunità di Carpino, che da anni ambiva ad avere un struttura tutta sua e all’altezza delle aspettative, con la cerimonia inaugurale del nuovo campo a 11 in erba sintetica. Dopo tantissimi anni di totale degrado e abbandono, frutto della cattiva gestione degli impianti sportivi, il campo ha finalmente cambiato volto.



Alla cerimonia del taglio del nastro, tenuta dal Sindaco di Carpino Rocco Di Brina, hanno partecipato le varie autorità, l’Assessore allo Sport – Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il grande Beppe Pavone ex calciatore e dirigente sportivo, i dirigenti delle squadre di serie A Juventus, Roma e Torino, gli atleti e i rappresentanti della ASD Gargano Academy di Carpino e Olympia di Monte Sant’Angelo.



“Ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo messa tutta. Tanti sono stati gli sforzi in questi ultimi mesi. Qui ci sono ancora altri progetti, c’è la previsione di un campo da padel, un nuovo campo da calcetto. Ad oggi, solo per questa struttura, il Comune di Carpino ha impegnato circa 900.000 € per realizzare e mettere a nuovo quello che vedete” – ROCCO DI BRINA Sindaco di Carpino

“Carpino ha fatto un investimento culturale importante. Questo è uno dei primi centri della Puglia realizzati completamente. Il plauso va a Rocco di Brina e alla sua squadra. Siamo convinti che questa sia la strada giusta: quella di investire per dare una migliore qualità della vita a tantissimi ragazzi e ai genitori. Se i genitori che sono qui non avessero avuto, a Carpino, la possibilità di avere un impianto sportivo così bello sarebbero dovuti andare in altri comuni e questo avrebbe comportato spostamenti e quindi disagi. La Regione Puglia sta investendo tantissimo nell’impiantistica sportiva, questo centro sportivo è costato complessivamente 900.000 € con un finanziamento della Regione Puglia di 600.000 € e un cofinanziamento del Comune di Carpino di altri 300.” – RAFFAELE PIEMONTESE Vice Presidente della Regione Puglia.