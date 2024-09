In Mongolfiera tutti pazzi per le discipline sportive meno conosciute grazie alla ‘Festa dello sport’

Energia e divertimento in galleria. È questo il claim della ‘Festa dello sport’ che con sei appuntamenti (dal 20 al 29 settembre) nella galleria del ‘Centro commerciale Mongolfiera’ si è posta l’obiettivo di avvicinare grandi e piccoli alle discipline meno conosciute e praticate. Il tutto attraverso dimostrazioni pratiche e incontri con le associazioni sportive e i campioni della Capitanata. Dal tennis da tavolo (Asd Tennis tavolo Foggia) alla kickboxing (Asd Palestra Revolution Team) passando per la scherma (Centro schermistico Dauno e Asd Olympia Fencing), il basket inclusivo (Asd Fenice Academy Assori Ets) e la ginnastica artistica e ritmica (Asd Gym Foggia).

A muovere i fili di questi appuntamenti pomeridiani è stato Carlo Bonfitto, qui nelle vesti di Presidente della ‘Omnia Service Animation’ che da oltre un ventennio organizza eventi in Mongolfiera.

“Sono ormai alcuni anni – spiega Bonfitto – che, grazie alla lungimiranza del dottor Roberto Consalvo, la Mongolfiera diventa nei weekend il centro pulsante di attività sportive. E considerata la tradizione e gli importanti risultati anche ad alti livelli che la nostra Capitanata può vantare, è stato naturale coinvolgere le associazioni e i club della città che fanno tanto. Ci auguriamo che eventi come questi riescano a far appassionare i nostri ragazzi allo sport”.

Tra gli atleti presenti durante gli appuntamenti della ‘Festa dello sport’, anche Francesca Zurlo, campionessa mondiale di fioretto (categoria Master) che con la sua squadra il prossimo 9 ottobre a Dubai dovrà difendere il titolo.

“Penso che lo sport in questa città sia importante – dichiara la Zurlo – per far sì che i nostri ragazzi non solo si divertano, ma crescano in maniera sana sia fisicamente che mentalmente. Sport come la scherma, infatti, danno la possibilità di conoscersi interiormente e di diventare un adulto migliore e consapevole. E i presupposti ci sono: sono tanti, soprattutto bambini, che hanno mostrato curiosità durante le dimostrazioni pratiche e hanno chiesto di provare. Questo ci fa credere che in futuro si potranno bissare i risultati straordinari che abbiamo avuto alle scorse Olimpiadi con Luigi Samele e Filippo Macchi”.

Con la campionessa mondiale, a tirare di scherma in galleria, anche la giovanissima Caterina Maria Bonfitto, campionessa regionale under 14 che ad ottobre a Catania sarà impegnata nel Trofeo CONI.

“Fare questo tipo di eventi in un centro commerciale dove transitano tantissime persone e di tutte le età – afferma Caterina – sicuramente serve per far conoscere quelle discipline sportive che sono meno conosciute, ma che possono rivelarsi una valida alternativa per i più giovani. Perché lo sport insegna dei valori che, introdotti nella vita di tutti i giorni, la rendono migliore e completa”.