In Mongolfiera a Foggia l’arte del fumetto prende vita con allieve e allievi dell’Accademia delle Belle Arti

Si chiama ‘Salvataggio in Mongolfiera’ ed è il fumetto che 12 fra allieve e allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia hanno realizzato per il Centro Commerciale Mongolfiera. Il lavoro è stato eseguito dal vivo a partire dal 31 marzo (in corsa, si sono aggiunti altri studenti e studentesse che hanno deliziato i passanti con un lavoro di sketching dal vivo indipendente dal fumetto) e dal 16 aprile le tavole sono esposte nella galleria del centro commerciale di viale degli Aviatori. Il lavoro fa parte del progetto ‘Fumetto in Centro – l’arte prende vita’ organizzato dal Centro commerciale Mongolfiera in collaborazione con ‘Omnia Service Animation srl’ e l’Accademia delle Belle Arti di Foggia.

“Il progetto rientra in quella che è la filosofia che stiamo portando avanti quest’anno, ovvero creare nel centro commerciale degli ambienti di qualità con il coinvolgimento della comunità. Per questo abbiamo voluto coinvolgere l’Accademia delle Belle Arti per dare visibilità sia al lavoro dei docenti, ma soprattutto a quello dei ragazzi che hanno messo a frutto la loro passione” ha spiegato il direttore del Centro commerciale Mongolfiera Roberto Consalvo.

“Questo tipo di attività, mettendo in contatto direttamente lo spazio accademico con quello di un centro commerciale frequentato da migliaia di persone, ha un grande impatto sul territorio – ha dichiarato il direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia Francesco Arrivo – e permette di far conoscere la nostra Accademia e i nostri ragazzi. Per questo abbiamo in programma di continuare a proporre questo tipo di progetti anche per altri ambiti come il cinema, la scenografia, la scultura, la pittura e l’interior design. Il mio ringraziamento va a Carlo Bonfitto che sta portando avanti in maniera egregia queste attività, al professor Alessio Fortunato e al direttore del Centro commerciale per l’ospitalità e la disponibilità”.

“Il progetto è partito dalla Mongolfiera – ha detto il professore Alessio Fortunato – e la storia raccontata nel fumetto ha a che fare proprio con il centro commerciale: ci sono tre goffi personaggi che cercano di rubare l’insegna, ma c’è un inserviente che in maniera inconsapevole riesce ogni volta a sventare il furto. I ragazzi si sono divertiti tantissimo e per loro questo è stato un importante momento di condivisione e di libera espressione. Credo che in occasione del nuovo anno accademico bisseremo l’esperienza colorando le tavole”.

“È stata una bella esperienza, ma soprattutto nuova perché abbiamo imparato a gestire il lavoro, ad organizzare le tavole” ha detto Bruna, “Ci siamo scambiati idee, i più grandi hanno aiutato i più piccoli e abbiamo imparato a lavorare in gruppo” ha aggiunto Simona. Per Alessio “è stata una bella sfida perché è sempre difficile lavorare con una sceneggiatura dietro”, mentre per Nicola è stato fondamentale “far vedere e conoscere il fumetto a più persone possibili”.

“Un ringraziamento particolare – ha detto Carlo Bonfitto della ‘Omnia Service Animation srl’ – va al direttore dell’Accademia Francesco Arrivo che da sin dal suo insediamento lo scorso anno si è reso sempre disponibile alla collaborazione e alla creazione di eventi con i ragazzi, e anche al direttore del Centro Commerciale per l’attenzione e la disponibilità che ogni volta dimostra nei confronti del territorio. Riguardo il progetto, c’è da dire che i ragazzi all’inizio erano un po’ titubanti e impauriti perché uscivano dal loro ambiente, dalla loro comfort zone. Ma è durato poco: dopo un paio di giorni la piazza della Mongolfiera sembrava un campus universitario dove i ragazzi dipingevano, passeggiavano, si relazionavano. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: creare sinergia tra le istituzioni, dare possibilità a questi ragazzi di esprimersi liberamente e iniziare un percorso che li porterà a vendere le loro opere, a chiudere contratti di lavoro. Questo è un primo passo in tale direzione”.

A tutti gli studenti coinvolti, il Centro commerciale Mongolfiera ha donato un kit di materiali e attrezzature per il lavoro artistico. Gli autori delle tavole sono: Simona Amoruso, Maria Ripalta Ruggiero, Affortunato Alessio, Martina Giove, Noemi Compierchio, Bruna Valente, Alessio Caiazza, Jennifer Del Gaudio, Piracci Nicola Pio, Angela Altamura, Daniele Fascia, Edoardo Brancato.