Mattinata

In Btm grande affermazione di Mattinata e dei suoi operatori turistici

Redazione26 Febbraio 2026
IN BTM GRANDE AFFERMAZIONE DI MATTINATA E DEI SUOI OPERATORI TURISTICI E DELL’EVOGASTRONOMIA☺️💪🏻

Sono giornate intense e foriere di grandi risultati per Mattinata come consolidata Comunità Ospitale durante la BTM che si sta tenendo in Fiera del Levante a Bari.✅

Il connubio collaborativo tra Amministrazione comunale e operatori dell’ospitalità, del turismo e dell’evogastronomia continua a sbalordire visitatori e soprattutto i buyer nazionali ed internazionali che hanno affollato il nostro slot promozionale denominato “Aperitivo Mattinatese”. Un appuntamento che si rinnova ormai da tre anni e che vede protagonisti i nostri professionisti del settore.🤩

Mattinata è ormai percepita come una destinazione turistica qualificata e credibile in tutti i segmenti a maggior valore aggiunto e tra questi non solo il balneare ma anche quello evogastronomico, quello dell’outdoor, quello culturale. Una autentica conferma dell’ottimo lavoro di programmazione fatto finora in questi anni.☺️

Avanti così.🎯

