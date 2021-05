In A con una certezza, mister Monsignori

Nel primo campionato di serie A della sua storia, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia riparte da una certezza. Sulla panchina biancoceleste, infatti, continuerà a sedersi colui che nel giro di quattro anni è riuscito a portare i sipontini nel gotha del futsal nazionale, Mister Massimiliano Monsignori.



Al tecnico umbro va senza dubbio il merito dell’ottimo lavoro svolto e del progressivo crescendo dal suo arrivo, nella stagione 2018/2019. Con lui il Manfredonia si è consolidato anno dopo anno ed ha costruito, insieme al direttore sportivo Carmelo Mendola e tutti i dirigenti, delle fondamenta importanti che hanno portato la squadra ad ottenere i risultati che tutti conosciamo.



Il suo score, infatti, parla chiaro, vittoria dei playoff di B con la conseguente promozione in A2 nel suo primo anno, un grande campionato interrotto sul più bello con l’arrivo della Pandemia Covid-19 nel secondo anno, ed il capolavoro più grande terminato poche settimane fa con la vittoria meritatissima del campionato di A2 e lo storico accesso alla massima categoria del futsal italiano.







“Purtroppo mi dovete sopportare ancora un altro po’” – sorride Mister Monsignori -. ” Sono molto contento per la fiducia che la società ha, ancora una volta, riposto in me. Sono grato ai Presidenti per l’ennesima opportunità che mi hanno dato nel sedermi sulla panchina del Manfredonia e rappresentare questi colori nella massima categoria.

Per quanto mi riguarda la scelta è stata facile, tutti ormai sapete quanto sono legato a questa società, alla squadra e a tutto l’ambiente, si è trattato soltanto di sedersi e verificare se ci trovavamo in sintonia con il percorso da seguire nella prossima stagione e dopo un paio di incontri ci siamo subito stretti la mano.

Insieme al Direttore Sportivo Carmelo Mendola abbiamo iniziato a pianificare la stagione. La nostra intenzione è innanzitutto quella di confermare gran parte dei ragazzi che ci hanno portato in serie A, poi chiaramente, una volta verificate le intenzioni di tutti, l’idea è quella di completare l’organico con qualche elemento di esperienza nella massima categoria e qualità, che ci aiuti ad ammortizzare velocemente questo passaggio. Seguiamo anche diversi giocatori importanti di A2 dove, a mio avviso, ci sono ragazzi di grandi qualità.

Ovviamente, insieme alla società, abbiamo pianificato anche un ampliamento dello staff tecnico, con delle figure professionali che andranno ad arricchire il bagaglio di conoscenze da mettere al servizio dei giocatori.

La serie A della prossima stagione si appresta ad essere la più difficile degli ultimi 10 anni. Alle già forti squadre, infatti, si sono aggiunte compagini dalla A2 che sono destinate a fare un campionato di vertice, questo comporta che la lotta per non retrocedere coinvolgerà un numero sempre più minore di formazioni rispetto agli anni passati. Il nostro obiettivo non può che essere quello di cercare con tutte le nostre forze di mantenere la categoria.

Proprio in quest’ottica andremo a costruire la squadra della prossima stagione. Aldilà dei valori tecnici, non dovranno mancare altissimi valori morali, spirito di gruppo , capacità di sacrificio e cultura del lavoro. Non sarà affatto semplice per una realtà come la nostra, che nelle ultime due stagioni ha lottato per il vertice della classifica perdendo pochissime partite, calarsi nella mentalità della formazione che deve lottare per portare a casa la pelle ogni sabato. A mio avviso, l’esito della prossima stagione dipenderà in gran parte dalla nostra capacità di adattarci a questa nuova situazione”.

Tutta la società è lieta di aver raggiunto anche per la prossima stagione l’intesa con Mister Monsignori. Una notizia che permette a tutto l’ambiente di proseguire nel segno della continuità, sulla scia dei buoni traguardi ottenuti finora.



