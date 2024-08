IMPORTANTE FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO STRADE SECONDARIE, UNA A PULSANO E TRE A MACCHIA

Saranno riqualificati circa 8 chilometri di strade secondarie nel Comune di Monte Sant’Angelo.

La Regione Puglia, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” nella sottomisura Operazione 7.2.B “Investimento su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente”, ha stanziato fondi per la manutenzione delle strade secondarie a cui il Comune di Monte Sant’Angelo ha partecipato alla presentazione delle domande di sostegno per interventi su aree di viabilità identificate come a rischio e pertanto idonee ai requisiti previsti dal bando pubblico, per le quali gli uffici tecnici comunali hanno redatto il progetto definitivo.

Tra le strade identificate oggetto di interventi, vi sono: Strada Coppa la Pilla (nei pressi di Pulsano) per una estensione di circa 3 Km; a Macchia toccherà a via Del Banchiere per una estensione di circa 2,187 Km, via Del Mare per una estensione di circa 1,250 Km e via Madonna delle Grazie per una estensione di circa 1,50 Km.

“L’operazione consente di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale che spesso si trova a vivere delle condizioni di disagio. Sono evidenti le carenze infrastrutturali di alcune zone rurali che ne limitano lo sviluppo socio-economico e da cui discendono esigenze connesse al loro superamento. Le principali criticità attengono al miglioramento dell’accessibilità del territorio rurale, da cui scaturisce l’esigenza di riqualificazione sostanziale della viabilità comunale secondaria, attraverso il miglioramento dei tracciati e l’eliminazione delle situazioni che possono pregiudicare la sicurezza della popolazione. Vale la pena sottolineare, infine, che il miglioramento della percorribilità delle infrastrutture appena richiamate determinerebbe un incremento del livello di servizi e dell’attrattività delle aree rurali. Inoltre, oltre alle popolazioni residenti potrebbe essere di beneficio per il sistema delle imprese impattando positivamente anche sul livello di imprenditorialità delle aree” – spiegano dal Comune.