Ilary Blasi in crisi con Bastian Muller? Viaggio in solitaria per la donna prima di Battiti Live

Ilary Blasi è tra le conduttrici più amate in Italia. La donna si appresta a tornare sui teleschermi di Canale 5 alla conduzione di un programma musicale. Tuttavia, nel corso delle ultime l’ex moglie di Francesco Totti è finita al centro del gossip per alcuni rumors riguardanti la sua vita privata. La donna ha una relazione da oltre due anni con Bastian Muller, un imprenditore tedesco con cui ha scoperto mete esotiche come l’Africa. Una storia che sembrava andare a gonfie vele se Ilary Blasi non si fosse mostrata da sola nel suo ultimo viaggio in giro per il Giappone. Di qui, la nascita di alcuni rumors in cui annunciano che la coppia sarebbe in crisi visto che è più di un mese che non si mostrano insieme. Bastian Muller non è mai comparso nelle storie Instagram della conduttrice che sta documentando il suo viaggio con foto e video.

Ilary Blasi in Giappone senza Bastian Muller prima di Battiti Live

Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero in crisi vista l’assenza di lui al fianco della conduttrice da oltre un mese. Non c’è traccia dell’imprenditore tedesco nel viaggio che la donna sta facendo in Giappone. Che i due stiano vivendo un momento di difficoltà? Nel frattempo, l’ex moglie di Francesco Totti si appresta a tornare in televisione. La donna condurrà la nuova stagione di Battiti Live insieme ad Alvin sui teleschermi di Canale 5. Il programma musicale si trasferirà sulla rete ammiraglia Mediaset da Italia Uno dov’era stato condotto da Elisabetta Gregoraci per molti anni.