La marea di vostri messaggi di felicitazioni per la mia elezione alla Camera è immensa, come l’Amore che ho per la mia terra, a cui dedicherò tutte le mie energie e il mio impegno per tutelarla e valorizzarla.

Un abbraccio affettuoso ad uno ad uno di voi, che da sempre siete la mia forza.

Giandiego