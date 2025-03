[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Il terremoto del Gargano non ha alcun legame con quello dei Campi Flegrei”

La presidente dei Geologi Puglia Amedei: “Il territorio pugliese è sismicamente attivo, fondamentale la prevenzione”

“È comprensibile che le scosse abbiano generato timore, ma è importante ricordare che la Puglia rientra nella Zona 2 della classificazione sismica italiana, caratterizzata da una pericolosità medio-alta. In questa fascia possono verificarsi eventi sismici anche di una certa intensità, ed è per questo che la consapevolezza e la prevenzione sono fondamentali” lo dice Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia a Taranto Buonasera.

Amedei ha poi chiarito che le scosse avvenute in Puglia non hanno alcun legame con quelle registrate nei Campi Flegrei: “Si tratta di due fenomeni distinti e separati, localizzati in aree geologicamente differenti. L’evento pugliese è legato alla naturale attività tettonica della regione, mentre il fenomeno campano ha origini vulcaniche. È importante evitare allarmismi ingiustificati e affidarsi alle valutazioni scientifiche”.

Nonostante la paura, il terremoto non ha provocato danni a edifici o infrastrutture. Tuttavia, l’Ordine dei Geologi ribadisce l’importanza di sapere come comportarsi in caso di scosse sismiche: “Molte volte si tende a sottovalutare la conoscenza delle procedure di sicurezza, ma sono informazioni fondamentali. Sapere come reagire durante e dopo un terremoto può fare la differenza. È necessario diffondere la cultura della prevenzione, perché convivere con il rischio sismico significa anche essere preparati”, ha concluso Amedei.