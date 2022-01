Il successo di Renato Decarolis e la sua “Trading Zone”

C’è un manfredoniano che “conta” a livello internazionale. Il suo nome è Renato Decarolis (fasanese di nascita) e lo scorso novembre ha raggiunto il 1°posto con il suo progetto denominato “Trading Zone”, come community più attiva su Echofin (www.echofin.com), la prestigiosa piattaforma americana che ospita i gruppi di tutto il mondo dedicati ai mercati finanziari.



E’ un importante riconoscimento a livello internazionale per questa sua iniziativa lanciata un anno fa circa e che ha come scopo quello di fornire una serie di servizi gratuiti a supporto dei traders ed investitori: grafici, quotazioni in tempo reale, dati macro economici, news, analisi, live TV, radio e soprattutto le varie chats in cui è possibile parlare di indici, titoli azionari ed altri mercati finanziari.



Il valore aggiunto della sua community è di poter interagire con tanta gente, che coltiva la stessa passione in un ambiente accogliente, cordiale e familiare.

“Credo che la cosa più incredibile di questo mestiere sia la possibilità e la necessità di reinventarsi ogni giorno – spiega Decarolis -: non esiste un tipo di atteggiamento, non esiste un tipo di approccio, ma esistono solo tante combinazioni che si incastrano alla perfezione e rendono magico quanto accade”

Renato Decarolis (https://renatodecarolis.it/), vive a Manfredonia con la moglie Agnese e i suoi due splendidi figli Gianna e Biagio. Nel novembre del 2000 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, un traguardo importante in seguito al quale si è trasferito a Milano, iniziando ad operare come trader con lo scalping sui covered warrants.

Ha cambiato diversi ambiti d’azione: prima azionario, poi derivati e dal 2007 segue con particolare attenzione il mondo del Forex, che reputa una delle scoperte più interessanti della sua intera carriera.

Ha raggiunto posti di rilievo nelle classifiche mondiali dei siti Collective2.com e soprattutto Zulutrade.com, con il quarto posto assoluto su oltre 20 mila sistemi provenienti da ogni parte del mondo, il primo italiano a raggiungere questo risultato: un trampolino di lancio incredibile.

E’ stato relatore in tavole rotonde in Italia ed all’estero, partecipa ad eventi come quello organizzato ogni anno a Rimini, l’Investment Trading Forum ed il TOL Expo a Piazza Affari a Milano.

E’ apparso in TV in programmi di settore, su Agon Channel e Class CNBC, dove ha avuto modo di rendere pubbliche le sue strategie e le tecniche che adotta.

Il 23 ottobre 2014 ha presentato a Piazza Affari, il suo eBook “Strategie con le candele Heikin-Ashi“, una novità nel panorama dell’editoria italiana, in quanto non è stato mai pubblicato un libro di questo genere.

Una delle cose che lo rende più fiero in assoluto è accaduta nel settembre del 2015, quando è stato intervistato da Il Sole 24 Ore in occasione del primo meeting internazionale dedicato alle candele Heikin-Ashi, a cui ha preso parte come massimo esperto per l’Italia per questo tipo di rappresentazioni grafiche.