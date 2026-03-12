[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sound electro-chic dei Fanali approda al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo

Sabato 14 marzo la band partenopea presenta il disco “Nun me scetà”

Dopo il partecipatissimo live dello scorso weekend, sabato 14 marzo le sonorità alternative del tributo ai C.S.I. lasceranno posto a quelle eleganti ed electro-chic dei Fanali.

La band partenopea, formata da Caterina Bianco, per la prima volta nel ruolo di solista, Michele De Finis, basso, chitarra e programmazione, e Jonathan Maurano, batteria, porterà per la prima volta sul Gargano l’ultima fatica musicale dal titolo Nun me scetà – Fanli plays Sergio Bruni e Roberto Murolo, un capolavoro in dieci tracce dedicato a due tra i più importanti e intensi cantautori della prima generazione napoletana.

Nel 2023 dopo aver preso parte alle celebrazioni per il ventennale della scomparsa di Sergio Bruni e Roberto Murolo, in cui proposero dal vivo celebri brani dei due artisti rivisitati in chiave elettronica/post-rock, la band decise di incidere quell’esperienza su disco, riuscendo così a mantenere tutto il pathos e l’emozione di un’esibizione dal vivo.

“Se inizialmente ha prevalso un po’ di timore all’idea di provare a stravolgere questi capolavori – spiega uno dei componenti della band – alla fine l’occasione di dare una veste nuova ad alcune delle canzoni più belle di sempre portandole a dialogare con il sound con il quale la band è cresciuta è stata divertente e stimolante al contempo. Sull’onda dell’entusiasmo che quel concerto ha suscitato la decisone di imprimerlo su disco è venuta naturale”.

Come per gli altri lavori della band, “Nun me Sceta’ – FANALI plays Sergio Bruni e Roberto Murolo” è a tutti gli effetti un’esperienza multimediale: alle reinterpretazioni del trio si affianca “PLAY”, una videoinstallazione composta da una serie di tapes in bianco e nero al confine tra performance art e improvvisazione realizzati dalla videoartista Sabrina Cirillo, che ha documentato le interazioni di Francesca Iavarone con gli stimoli da lei immaginati. E possiamo garantirvi che il risultato è sorprendentemente meraviglioso.

Il disco, pubblicato da Phonotype Records, la più antica casa discografica italiana, dà spazio non solo ai cult della musica partenopea portati al successo dalle profonde voci di Murolo e Bruni, ma anche a chicche sonore nascoste e forse meno note, ma altrettanto intense.

Tracce che, seppur reinventate, non tradiscono l’essenza dei brani originali, diventando un ponte tra passato e presente.

Il disco, oltre a ribadire la grandezza musicale e indiscussa di Sergio Bruni e Roberto Murolo, è anche una bella conferma del talento degli artisti che li hanno riproposti.

I Fanali, infatti, oltre ad essersi già affermati nel panorama musicale indipendente con progetti come la sonorizzazione del film L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov e il superbo omaggio a Lou Reed di Pale Blue Eyes, hanno alle spalle una solida esperienza musicale.

Talento, Elettronica, post-rock, tradizione e tanta Napoli sono quindi gli ingredienti musicali che faranno da padrone nel live di sabato 14 marzo presso il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo.

● Ascolta il nuovo album dei FANALI su Bandcamp: https://fanali.bandcamp.com/album/nun-me-sceta-fanali-plays-sergio-bruni-e-roberto-murolo

● Guarda il video live di “Si Tuorne A Napule”, uno dei brani più affascinanti del disco: https://youtu.be/Y3Nx2PyVLHM?si=IiFrtou1UBLDLTRL

INFO SERATA

ore 21:30, apertura porte con selezione musicale pre-concerto by Orasputin

ore 22:30, inizio concerto FANALI

ingresso libero con tessera provocult 2026

INFO LOCATION

Provo.Cult C.Lab

Via Cocle 28/32

San Giovanni Rotondo (FG)