Il saluto della sindaca Episcopo e dell’assessore allo Sport Di Molfetta agli schermitori foggiani in partenza per le Olimpiadi

Ieri mattina la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta hanno ricevuto a Palazzo di Città Martina Criscio, la schermitrice che porterà i colori della sua e nostra città -oltre che della squadra nazionale di sciabola- in pedana alle Olimpiadi di Parigi, la sua seconda esperienza nella manifestazione più importante al mondo, e il suo tecnico Benedetto Buenza. Il coach e l’atleta partiranno oggi per la capitale francese, dove il prossimo 29 luglio lei sarà impegnata nella gara individuale e il 3 agosto in quella della squadra.

Era previsto anche un collegamento in videochiamata per un saluto con l’altro schermitore foggiano che parteciperà alla spedizione azzurra, Luigi Samele, anche lui allenato da un tecnico foggiano di grande spessore come Andrea Terenzio, ma entrambi avevano il volo per Parigi nello stesso orario dell’incontro (la nazionale maschile di scherma è partita con un giorno di anticipo rispetto a quella femminile).

La sindaca e l’assessore hanno espresso i più sentiti complimenti e formulato l’ “in bocca al lupo” di rito, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e della città che farà il tifo per i suoi talentuosi protagonisti di una carriera eccezionale per i risultati conseguiti e per l’interesse prodotto per l’intero movimento. E hanno ringraziato tutto lo staff foggiano di Martina, compresi i preparatori atletici Silvano Siliberti e lo stesso Domenico Di Molfetta, la fisioterapista Francesca Di Molfetta, il maestro Guido Fiore, e il Circolo Schermistico Dauno che ospita in maniera eccellente la preparazione per tutti gli appuntamenti più importanti del calendario nazionale ed internazionale.

“Dopo quattro esperienze da capodelegazione del team azzurro alle Olimpiadi, dovrò abituarmi al ruolo di semplice spettatore da casa, che non mi impedirà di provare emozioni altrettanto intense e di essere idealmente accanto ad atleti che ho seguito giorno dopo giorno nella loro formazione e affermazione, cui sono legatissimo umanamente prima che professionalmente, per i quali nutro sincera ammirazione e di cui conosco il grande spessore. Forza Gigi, forza Martina, tutta Foggia vi seguirà e sarà orgogliosa di voi a prescindere, ed è pronta ad accogliervi e ringraziarvi al ritorno come meritate” le parole dell’assessore allo Sport Di Molfetta.

Martina Criscio è stata accompagnata a Palazzo di Città anche dai suoi genitori.