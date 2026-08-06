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Il romanzo “Il Padre della Sposa”‘presentato al Circolo Unione di Manfredonia

Domani, alle ore 19.30, presenteremo, presso la nostra terrazza, con l’ottimo autore, il suo romanzo(“Il Padre della Sposa”), vertente su di una tematica molto attuale, ma ancora poco esplorata pubblicamente, ossia quella attinente la condizione dei genitori, di sesso maschile, a seguito delle separazioni matrimoniali.



Padri con l’animo pervaso da una moltitudine di sentimenti e sensazioni spesso tra loro contrastanti: nostalgia, amarezza, rabbia, senso di colpa e d’ingiustizia, rassegnazione e, non da ultime, speranza e fede, che, poi, prevarranno, conducendoli verso un epilogo del tutto inatteso.



Non mancate!!

La partecipazione è libera

Il presidente del Circolo Unione

Ugo Galli