[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ricordo per un amico: Antonio Palumbo

Manfredonia – Ci apprestiano al periodo dei Santi defunti…ed arriva in noi , nella nostra anima e nel cuore – anche se è passato molto tempo. Il ricordo , quello per un amico un familiare … quanto si è ragazzi, una perdita di amicizia – stroncata all’improvviso, da una malattia è maggiormente malvagia…e la mente tra gli amici – si spoglia di un nuovo pensiero … tutto tace ,anche quando sei vivace…il rispetto ecco quello che manca – molto oggi…si io, noi , eravamo di ieri , di un’altra epoca … ma eravamo degni di una societá tutta nostra… quando coltivavamo tante passioni – sociali e sportive.

La vita la si affrontava per cose leggere anche quando erano pesanti…avevamo tanta dignità, quella che oggi è aria oltre un mattino nebbioso. Quando uno ti é stato amico – va ricordato per sempre…specialmente in questo periodo particolare – noi siamo fatti per stare al mondo e per tornare in un altro posto , che dall’albero di un eterno riposo .Questo si chiamerà nuovo tempo.

di Claudio Castriotta

