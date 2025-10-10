Il regista argentino Rafael Spregelburd inaugura il nuovo ciclo del “Circolo degli Eretici” al Dalla di Manfredonia il 16 ottobre 2025
Il regista argentino Rafael Spregelburd inaugura il nuovo ciclo del “Circolo degli Eretici” al Dalla di Manfredonia il 16 ottobre 2025
Sarà Rafael Spregelburd, fra i drammaturghi più innovativi del panorama teatrale internazionale, a inaugurare il nuovo ciclo del “Circolo degli ErEtici“, mercoledì 16 ottobre alle ore 20:00, presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.
L’appuntamento è fra i momenti extra della nuova stagione teatrale “respIRA”, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.
L’artista argentino sarà protagonista di un dialogo aperto con la prof.ssa Silvia Mei, docente del DIRIUM dell’Università di Bari; e con il prof. Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture; e Cosimo Severo, regista e direttore artistico della Bottega degli Apocrifi.
Drammaturgo, regista e attore, Spregelburd è considerato una delle figure più lucide e provocatorie del teatro contemporaneo, un vero e proprio eretico che ha cambiato in maniera netta la scena contemporanea internazionale. Formatosi con maestri come Ricardo Bartís, Mauricio Kartun e José Sanchis Sinisterra, ha fondato nel 1994 la compagnia El Patrón Vázquez, con cui ha definito un linguaggio teatrale ibrido e sperimentale, capace di fondere tradizione e innovazione.
Autore di testi tradotti in oltre quindici lingue e rappresentati nei principali teatri internazionali, Spregelburd ha lavorato tra Londra e Amburgo, ricevendo importanti riconoscimenti come il Premio Ubu, il Tirso de Molina e il Casa de las Américas.
Tra le sue opere più celebri si ricordano “Lúcido”, “Acassuso”, “Todo”, “Apátrida”, “Spam” e “Furia Avícola”. Particolarmente significativa la sua monumentale “Heptalogía de Hieronymus Bosch” (1996–2008), sette opere ispirate ai vizi capitali, in un dialogo tra etica medievale e disincanto moderno.
L’ingresso all’incontro è gratuito. Per informazioni e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.