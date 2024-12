Il programma natalizio di Manfredonia dal 7 dicembre

Sabato 7 Dicembre

Ore 9,30 – Piazza del Popolo – Dolce giornata solidale a cura dell’associazione Quadrifoglio Aps

Ore 17:00 – Laboratorio Urbano Culturale – Inaugurazione casa di Babbo Natale a cura di Pro Loco Manfredonia e Non solo Arte.

Ore 18:00 – Teatro Comunale Lucio Dalla – Concerto di Natale a cura della delegazione ANT Manfredonia

Domenica 8 Dicembre

Ore 9,30/13.00 – Piazza del Popolo – Dolce giornata solidale a cura di Quadrifoglio Aps

Ore 10:00 – Largo Diomede – mercatini di Natale a cura della Coldiretti Foggia e Love Gargano APS con animazione del territorio

Ore 10:00 – Corso Manfredi 108 – Inaugurazione 28^ Mostra del Presepio a cura dell’associazione Italiana Amici del Presepio -Manfredonia

Ore 20:30 – Chiesa di Santa Chiara – 1° Anniversario della New Generation Wind Orchestra Città di Manfredonia

Lunedì 9 Dicembre

Ore 17:30- Laboratorio Urbano Culturale – laboratori delle meraviglie di Natale arte creativa, teatrino e Kamishibai a cura de La Fenice

Ore 18:30 – Piazza del Popolo – benedizione del presepe in cartapesta sipontina alla presenza di S.E. Mons. Franco Moscone

Venerdì 13 dicembre

Ore 9:00 – Casa di riposo Anna Rizzi – laboratorio di oggetti natalizi di riciclo a cura de La Fenice

Ore 9:30 – Biblioteca comunale – “Storie sotto l’albero” letture per bambini in collaborazione con l’APS Città protagonista e la libreria Mondadori di Manfredonia

Ore 18:00 – Corso Manfredi – Animazione con musica e balli Gruppo itinerante “Zambitt”

Domenica 15 Dicembre

Ore 09:00 – Centro nautico sportivo Il Mandracchio – Regata sotto l’albero III edizione a cura di SSD Gargano Sailing Club

Ore 10:00 – Largo Diomede – mercatini di Natale a cura della Coldiretti Foggia e Love Gargano APS con animazione del territorio

Ore 18:00 – Piazza del Popolo – “Angeli con il Sorriso” – animazione musicale per grandi e piccini

Lunedì 16 dicembre

Ore 17:30- Laboratorio Urbano Culturale – laboratori di magie di Ceramica a cura de La Fenice

Ore 18:30 – Teatro comunale Lucio Dalla – “Natale di comunità” in collaborazione con associazione Santissimo Redentore, Parrocchia Santissimo Redentore e Caritas Diocesana.

Venerdì 20 Dicembre

Ore 9:30 – Biblioteca comunale – “Storie sotto l’albero” letture per bambini in collaborazione con l’APS Città protagonista e la libreria Mondadori di Manfredonia

Ore 17:00 – Frazione San Salvatore – Babbo Natale in visita agli anziani di San Salvatore a cura dell’associazione Vento Nuovo

Ore 19:00 – Auditorium comunale – La Natività, dall’Annunciazione alla fuga in Egitto a cura dell’APS Teatro Cinque

Sabato 21 dicembre

Ore 10:00 e ore 18:00 – Fossato Torrione Santa Maria – Quattro passi nel Medioevo: tornei di giochi medievali per bambini a cura della Contrada Torre dell’astrologo

Ore 15:45 – 16:15 – Corso Manfredi, 22 – “Corso Manfredi: Luce del Solstizio” Incontro per celebrare il fenomeno dell’allineamento solare della città di Manfredonia durante il solstizio d’inverno

Ore 16:00 – Largo Diomede – raduno e percorso di moto e auto d’epoca del progetto “Babbo e Mamma Natale in cinquecento e moto”

Domenica 22 Dicembre

Ore 10:00 – Largo Diomede – mercatini di Natale a cura della Coldiretti Foggia e Love Gargano APS con animazione del territorio

Ore 10:00 – Chiostro Palazzo san Domenico – “Natale in musica” rappresentazione musicale dei bambini e ragazzi allievi della scuola di musica associazione culturale J27

Ore 10:00 e 18:00 – Fossato Torrione Santa Maria – Quattro passi nel Medioevo: tornei di giochi medievali per bambini a cura dell’associazione Contrada Torre dell’astrologo

Ore 18:00 – Piazza del Popolo – “Angeli con il Sorriso” – animazione musicale per grandi e piccini

Ore 18:30 – Frazione San Salvatore – Visita alla casa di Babbo Natale a seguire rappresentazione vivente della natività e tradizionale Sagra della pettola e del caciocavallo a cura dell’associazione Vento Nuovo

Ore 20:30 – Teatro comunale Lucio Dalla – Concerto di Natale della della New Generation Wind Orchestra Città di Manfredonia

Lunedì 23 Dicembre

Ore 20:30 – Chiesa Santa Chiara –Musica e preghiera per natale “Joy to the World” a cura del gruppo musicale My Soul Christian Band

Ore 20:30 – Teatro Comunale Lucio Dalla – Gran Concerto Natalizio a cura della New Generation Wind Orchestra Città di Manfredonia

Ore 20:30 – Corso Manfredi – “Tombolata da passeggio” a cura di radio Manfredonia Centro

Martedì 24 Dicembre

Ore 10:00 – Centro Storico – “Resta in città” apertura continuata dei negozi del centro storico con musica, food e shopping a cura di Confcommercio Manfredonia

Venerdi 27 dicembre

Ore 19:30 – Via Maddalena – “Maddalena via del gusto Christmas edition” percorso eno gastronomico lungo via Maddalena e Arco Boccolicchio a cura di Comunica Creative Company

Sabato 28 Dicembre

Ore 10:00 e 18:00 – Fossato Torrione Santa Maria – Quattro passi nel Medioevo: tornei di giochi medievali per bambini a cura dell’associazione Contrada Torre dell’astrologo

Ore 17:00 – Chiostro Palazzo San Domenico – Presepe vivente ideato e realizzato dall’associazione ANFFAS con la partecipazione del Coro Voci Bianche “Mater et Decor Carmeli” della Parrocchia S. Maria del Carmine

Ore 19:30 – Laboratorio Urbano Culturale – Le quattro stagioni, spettacolo di danza a cura della New Line.

Domenica 29 Dicembre

Ore 10:00 – Largo Diomede – mercatini di Natale a cura della Coldiretti Foggia e Love Gargano APS con animazione del territorio

Ore 10:00 e 18:00 – Fossato Torrione Santa Maria – Quattro passi nel Medioevo: tornei di giochi medievali per bambini a cura dell’associazione Contrada Torre dell’astrologo

Martedì 31 Dicembre

Ore 10:00 – Centro Storico – “Resta in città” apertura continuata dei negozi del centro storico con musica, food e shopping a cura di Confcommercio Manfredonia

Sabato 4 Gennaio

Ore 17:30 – Laboratorio Urbano Culturale – Festa della befana a cura de La fenice

Domenica 5 Gennaio

Ore 10:00 – Largo Diomede – mercatini di Natale a cura della Coldiretti Foggia e Love Gargano APS con animazione del territorio

Ore 17:00 – Chiostro Palazzo San Domenico – Presepe vivente con l’arrivo dei Re Magi ideato e realizzato da ANFFAS con la partecipazione del Coro Voci Bianche “Mater et Decor Carmeli” della Parrocchia S. Maria del Carmine

Ore 20:00 – Chiesa Cattedrale – Gran Concerto dell’epifania della New Generation Wind Orchestra Città di Manfredonia

Lunedì 6 gennaio

Ore 17:00 – Centro Storico – Corsa delle befane a cura di ASD Manfredonia corre

Dal 7 Dicembre al 6 Gennaio

Ogni week end

Visite guidate e percorsi naturalistici

a cura di Dauniatur Aps

A Natale puoi… far Sport

Lunedì 23 Dicembre –

ore 17 – Paladante – Torneo di Basket a cura di Basket Angel

Venerdì 20 Dicembre

Ore 18:00 – Palatomaiuolo – Christmas day Party Palatomaiuolo a cura di Funakoschi

Giovedì 19 Dicembre

Ore 17:00 – Scuola Perotto – Christmas Volley a cura di Volley club Manfredonia

da Giovedì 19 a Sabato 21 Dicembre

Christmas Padel presso Arena sport center, a cura di Giampiero Schiavone referente Arena con le associazioni dei disabili;

Domenica 22 Dicembre

Ore 19:00 – Largo Diomede – Babbo Natale in danza, scuola di ballo Prioletti, con associazioni dei disabili

sabato 28 Dicembre

Ore 16:00 – Christmas FRALP – torneo di calcio e Padel a cura di associazione pro sport, con le assoc disabili .