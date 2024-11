Il programma della Sagra del Carciofo di Trinitapoli

VENERDO 29 NOVEMBRE PROVE TECNICHE DI OSPITALITA’

– ore 17,30 Apertura stand espositori – “chi c’ë c’è.

– ore 17,30 Inizio trasmissione Home Radio Web. a cura

dell’l.I.S.S. “Dell’Aquila-Staffa”.

– ore 18,00 Talk show a cura dall’Assessorato alle Attività

Produttive del Comune di Trinitapoli su “Strategie e nuove

prospettive per la coltivazione del carciofo”.

– ore 18,30 Show cooking a cura degli studenti dell’I.I.S.S. “A.

Moro” di Margherita di Savoia e apertura stand friggitoria

“M’ assaprè” per degustazione carciofo fritto.

– ore 21,00 Spettacolo musicale con Gameboy New Wave –

Synthpop ’80 offerto da Di Molfetta Trasporti.

—

SABATO 30 NOVEMBRE

– ore 18,00 Inaugura n le Autorità e diretta radioweba

streaming Home Radio Web Desta

– ore 18,00 Apertura stand espositori

– ore 18.30 The Free Band – Musica itinerante offerta da Bar

Caseificio Cipro

– ore 19.00 Artisti di strada Mika Variety Show & Cosmo Show

giocoleria offerto da A.S.D. Trinitapoli 2024 Calcio

– ore 21,00 Grande Orchestra La Zanzarita con la tecipazione

straordinaria di Mariano Caiano, voce ufficiale dell’Orchestra

Italiana di Renzo Albore offerto da BCC Canosa Loconia ed

EdilRicco Srl.

—

DOMENICA 1 DICEMBRE

– ore 09.30 Apertura stands espositori

– ore 09,30 ArcheoVisite al Parco Archeologico degli Ipogei

ura dell’Ass. Tautor.

NaturaVisite alla Casa di Ramsar Zona Umida a cura dell’Ass.

A.P.S. Airone – Casa di Ramsar. Servizio navetta. Partenza

dalle ore 9.30

– ore 10,00 Concerto dell’Orchestra giovanile Valle dell’Ofanto

dell’l.C. “Don Milani-Garibaldi-Leone”

– ore 11,00 Just Sunday in Sagra (aperitivo domenicale a cura

del Just con i DJ di LoveFM e ospite a sorpresa)

– ore 12,00 Apertura stand per la degustazione carciofo

– ore 18,00 La banda di Babbo Natale – Street Music a cura di

Rush Srl

– ore 19,00 Monè Monè giocoleria a cura di Rush Srl

– ore 20,30 Savio Vurchio e Music Friends direttamente dal

programma televisivo The Voice offerto da Giardino del

Mago Ricevimenti

– ore 23,00 Estrazione Lotteria Sagra del Carciofo

– ore 23,30 Gran finale Dj Set – Music Parade.