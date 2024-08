Il programma della Notte Bianca di Vieste

La Notte Bianca di Vieste Illumina l’Estate con Arte, Musica e Shopping

Il Comune di Vieste, sotto la guida dell’Assessorato ai Grandi Eventi in collaborazione con l’associazione Le Vie dello Shopping, è entusiasta di annunciare “La Notte Bianca di Vieste”, un evento che si svolgerà il 7 agosto 2024, dalle 21:30 alle 3:00. Durante questa serata speciale, le vie del centro di Vieste si trasformeranno in palcoscenici viventi, dove i negozi resteranno aperti fino a tardi offrendo sconti speciali mentre le strade saranno animate da artisti di strada, musicisti, dj e animazione per i più piccoli.

Dalle 21:30 all’1:15, i visitatori potranno godere di esibizioni lungo le principali vie cittadine come Corso Lorenzo Fazzini, Via Madonna della Libera, Viale XXIV maggio, Corso Cesare Battisti, Via Giovanni XXIII, Via Veneto, Via Santa Maria di Merino e la villa comunale.



Dall’1:15, l’evento raggiungerà il culmine in Piazza Marina Piccola con un entusiasmante dj set che vedrà protagonisti Gabriel, Peko e Gabrielino, pronti a mantenere l’atmosfera elettrizzante fino alle prime ore del mattino.

L’iniziativa, curata dall’assessore Gaetano Paglialonga, mira a valorizzare il centro di Vieste e a stimolare l’economia locale attraverso la promozione dello shopping notturno e il supporto alla collaborazione tra le varie associazioni locali.



L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti, con un QR code disponibile nei giorni precedenti all’evento diffuso lungo le vie del paese si potrà accedere a tutte le informazioni relative alle scontistiche offerte dalle attività commerciali aderenti.

“La Notte Bianca di Vieste” vuole rappresentare una magnifica occasione per esplorare la ricchezza culturale e sociale di Vieste, celebrando insieme l’estate in una delle sue serate più magiche.

Per maggiori informazioni contattare i profili social del Comune di Vieste.