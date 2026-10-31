Il programma del fine settimana del settore giovanile del Manfredonia Calcio: riposa l’under 17
Il programma del fine settimana del settore giovanile del Manfredonia Calcio: riposa l’under 17
Nuovo fine settimana ricco di impegni ufficiali per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932. Con l’Under 17 che osserverà il proprio turno di riposo nella 5ª giornata di campionato, saranno tre le formazioni biancocelesti pronte a scendere in campo.
Ad aprire le danze saranno i ragazzi dell’Under 19 Nazionale guidati da mister Pollino: domani, sabato 31 ottobre alle ore 14:30, trasferta d’altissima quota allo Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana per il big match della 7ª giornata contro la Virtus Francavilla.
Poco più tardi, alle ore 15:00, toccherà all’Under 14 di mister Gravinese: sul sintetico amico dello Stadio “Miramare”, i giovani delfini ospiteranno l’Atletico Vieste per la 5ª giornata di campionato.
Il weekend si chiuderà nel posticipo di lunedì 2 novembre alle ore 15:00, quando l’Under 15 di mister Grasso e mister Castigliego sarà impegnata in trasferta presso il Campo Sportivo Comunale di Ordona contro il Tiquitaca Ortanova per la 5ª giornata del Girone D.
Grinta, compattezza e cuore biancoceleste, FORZA RAGAZZI!