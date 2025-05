[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il programma del Festival del Nerd a Foggia

E’ stata presentata ieri mattina la nona edizione del Festival del Nerd di Foggia, punto di riferimento per i tanti appassionati di fumetto, cosplay, games e youtubers, organizzata dall’Associazione ‘Festival del Nerd’ in collaborazione con il Comune di Foggia, e con il supporto di Covo del Nerd, Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, Università degli Studi di Foggia e Polo Biblio Museale di Foggia, in programma nel prossimo fine settimana (sabato 10 e domenica 11 maggio) nel centro cittadino.

Tre le aree dedicate alle performance live, ai talk e al fumetto. La libreria Ubik sarà riferimento per i firmacopie con gli autori.

Il programma completo sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.festivaldelnerd.it

IL PROGRAMMA

10 MAGGIO

11 MAGGIO