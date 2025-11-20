Il Prof Fabrizio Cerusico ospite all’Istituto comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La biblioteca scolastica dell’Istituto comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia si è trasformata, per un intero pomeriggio, in un luogo vivo e pulsante grazie alla presenza del professor Fabrizio Cerusico, medico ed esperto di stili di vita e benessere. La sua partecipazione ha saputo dare nuova energia agli spazi della biblioteca, rendendola un ambiente dinamico, capace di accogliere riflessioni, emozioni e scambi autentici.

L’assemblea ha seguito con ascolto attivo l’intervento del Professor Fabrizio Cerusico, che ha saputo coinvolgere tutti con uno stile diretto e appassionato. Il medico ha spiegato come il benessere sia il risultato di un equilibrio armonico tra corpo, mente e anima, e come questo equilibrio nasca anche dalle relazioni e dalla capacità di sentirsi in sintonia con gli altri.

Con la sua presenza, il Professor Cerusico, infatti, ha reso la biblioteca un luogo ancor più vitale: uno spazio che si anima non solo grazie ai libri, ma alle persone che lo vivono.

L’incontro ha messo in luce come la biblioteca non sia soltanto il luogo deputato alla lettura, ma un vero e proprio spazio di relazione, in cui i libri diventano ponti per dialogare, instaurare legami, condividere esperienze e costruire un senso di comunità in cui ognuno possa STARE BENE.