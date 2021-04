Il Presidente della Provincia di Foggia impedisce ad una delegazione di apporre una corona di fiori per il 25 aprile. Protesta Cgil

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha impedito che, per celebrare 25 aprile, una delegazioni dell’ANPI potesse apporre una corona di fiori sulla lapide marmorea di Palazzo Dogana inaugurata da Sandro Pertini in memoria delle vittime del fascismo della capitanata.

La CGIL Puglia si unisce allo sdegno dell’ANPI provinciale per un gesto così grave da parte di chi dovrebbe rappresentare le istituzioni antifasciste nate dalla Resistenza che oltraggia in questo modo i caduti e i martiri della lotta al nazifascismo.

Al Presidente della Provincia, che ha negato l’autorizzazione adducendo inesistenti motivazioni sanitarie, vogliamo ricordare che le celebrazioni per una data così importante per la nostra storia si terranno in tutti i comuni pugliesi ed italiani secondo le modalità consentite, motivo per cui non vi è alcuna ragione accettabile per impedire le celebrazioni.