Il Presidente Conte ha scelto Raffaele Fatone come candidato Sindaco di Manfredonia

Il Presidente Giuseppe Conte ha scelto Raffaele Fatone come candidato Sindaco al Comune di Manfredonia. Nella giornata di ieri è arrivata la delega a firma del Presidente Giuseppe CONTE che autorizza ufficialmente l’ing. Raffaele FATONE all’utilizzo del nome e del logo M5S, sposando a pieno il progetto che lo vede Candidato Sindaco della Coalizione Manfredonia 2050, composta dalle liste Movimento 5 Stelle, La Mia Città, E885 Manfredonia Ri-nasce e Città Protagonista.



Un progetto di coalizione “nato per dare una vera alternativa politica a Manfredonia ed in netta discontinuità con il passato. Determinatosi per riconsegnare Manfredonia ai suoi cittadini e rendere finalmente la nostra città un luogo dove ci si senta orgogliosi di vivere e dove l’Ente crea le condizioni strutturali affinché si possa sviluppare un sano tessuto economico” ha dichiarato Raffaele Fatone durante la conferenza stampa si presentazione della colaizione.Il prossimo appuntamento è per questa stasera alle ore 19.00 in Corso Roma 226, per la inaugurazione della sede del Candidato Sindaco.