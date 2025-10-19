Il poliedro della pace a San Giovanni Rotondo
Il poliedro della pace a San Giovanni Rotondo
7-8 Novembre 2025
San Giovanni Rotondo (FG)
Dopo la prima edizione del 2023 continua il percorso di San Giovanni Rotondo Città della Pace, dell’Accoglienza, del dialogo e dei diritti umani.
Una sinergia tra Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Comune di San Giovanni Rotondo e AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)
Approfondimenti di
Pace, fede e religioni
Diritto, sicurezza e giustizia
Ambiente e geopolitica
Laboratori dedicati a docenti e alunni.
Istituzione del 1° Premio Internazionale “San Pio per la Pace”
L’evento è accreditato per:
Formazione docenti
FSL (ex pcto) alunni
Crediti Avvocati
Crediti Assistenti Sociali
CFU studenti universitari
