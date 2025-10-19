San Giovanni Rotondo

Il poliedro della pace a San Giovanni Rotondo

Redazione19 Ottobre 2025
7-8 Novembre 2025

San Giovanni Rotondo (FG)

Dopo la prima edizione del 2023 continua il percorso di San Giovanni Rotondo Città della Pace, dell’Accoglienza, del dialogo e dei diritti umani.

Una sinergia tra Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Comune di San Giovanni Rotondo e AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)

Approfondimenti di

🔸 Pace, fede e religioni

🔸 Diritto, sicurezza e giustizia

🔸 Ambiente e geopolitica

🔸 Laboratori dedicati a docenti e alunni.

🔸 Istituzione del 1° Premio Internazionale “San Pio per la Pace”

L’evento è accreditato per:

✅ Formazione docenti

✅ FSL (ex pcto) alunni

✅ Crediti Avvocati

✅ Crediti Assistenti Sociali

✅ CFU studenti universitari

➡ Qui programma e iscrizioni bit.ly/poliedropace2025

