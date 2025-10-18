[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il piano strategico di Casa Sollievo della Sofferenza

Stamane, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Gino Gumirato, ha presentato il Piano Strategico 2024-2029. Il documento ‒ che stabilisce strategie, azioni e obiettivi per i prossimi anni ‒ è stato approvato a fine gennaio dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale voluto da Padre Pio come proseguimento del precedente documento strategico 2023-2025.

Sono tre i temi fondamentali sui quali si è concentrato l’intervento in conferenza stampa del direttore Gumirato. Il primo di questi ha riguardato la piena patrimonializzazione dell’immobile ospedaliero concesso in usufrutto gratuito alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che amministra l’Ospedale, dalla società che detiene la proprietà dell’immobile, l’Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza spa.

«L’­­­­accordo, firmato e annunciato a fine 2024 – ha spiegato Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza –, ha prodotto i suoi frutti con una netta inversione di tendenza nel capitale netto, un indicatore economico fondamentale di salute della Fondazione, portandolo in positivo per 66 milioni nel 2024. Fattore, questo del capitale netto positivo, che sicuramente inciderà positivamente nell’accesso ai finanziamenti da istituti bancari e finanziari.

Altro aspetto positivo del 2024 riguarda l’andamento economico che mostra un EBITDA prossimo allo zero nel 2024, e che nel 2025 virerà in positivo. L’indebitamento nei confronti dei fornitori, che rappresentava una delle criticità, è stato parzialmente risolto con un accordo da 73 milioni e mezzo di euro. Risorse che verranno convogliate verso i fornitori utilizzando il primo blocco del credito di imposta concesso dalla normativa per investimenti in ricerca e sviluppo del periodo 2017-2022».

«Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 – ha continuato Gumirato – utilizzando risorse economiche deliberate dal CdA, alle quali si sono aggiunte due cospicue donazioni giunte dal Nord America, Casa Sollievo ha realizzato anche investimenti consistenti potenziando ulteriormente la propria dotazione tecnologica attraverso l’acquisto di una seconda consolle chirurgica robotica, un secondo acceleratore lineare di ultima generazione, una seconda PET Tac e un nuovo angiografo in fase di collaudo. Tecnologie ed investimenti che mirano principalmente al potenziamento delle attività in campo oncologico, con l’obiettivo di rendere Casa Sollievo un Cancer Center di livello nazionale».

Nonostante le difficoltà economiche e finanziarie degli ultimi anni, lato risorse umane la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha rispettato appieno il mandato della Santa Sede di salvaguardare tutti i posti di lavoro, pagando con regolarità tutti gli stipendi. Dopo aver concluso l’accordo contrattuale con il personale del comparto sulla parte variabile della retribuzione, l’Ospedale sta attualmente negoziando l’accordo con il personale medico.

È di pochi giorni fa la pubblicazione della classifica italiana 2025 dei World’s Best Hospitals, redatta dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con Statista, secondo la quale, per il sesto anno consecutivo, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si è confermato al primo posto tra gli Ospedali del Meridione d’Italia, precedendo nella classifica generale italiana numerosi istituti di rilevanza nazionale compresi quelli situati nelle regioni del Nord e del Centro, persino di città metropolitane come Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Roma. «Un riconoscimento che ci rende orgogliosi – ha sottolineato il direttore – frutto dell’impegno costante di tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti di tutto il Consiglio di Amministrazione».

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il nuovo direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Ornella Parolini, professore ordinario di Biologia presso l’Università Cattolica di Roma, alla prima uscita pubblica. «Gli obiettivi dei prossimi anni – ha sottolineato la Parolini – si concentreranno sul rafforzamento delle competenze in medicina di precisione e terapie avanzate, avvicinando sempre di più la ricerca di base, traslazionale e quella clinica. L’Istituto investirà in tecnologie di sequenziamento e analisi genomica, potenziando l’interpretazione dei dati attraverso studi in silico e di post-genomica, per identificare nuovi target terapeutici e biomarcatori. Gli studi di epigenetica, trascrittomica e proteomica saranno cruciali per comprendere i meccanismi molecolari delle malattie oggetto di studio, favorendo interventi terapeutici più mirati. Saranno sviluppati modelli in vivo e in vitro per valutare l’efficacia dei nuovi farmaci o il riposizionamento di farmaci esistenti. Inoltre, l’istituto potenzierà la produzione di terapie geniche e cellulari grazie all’Officina Farmaceutica già all’avanguardia nella produzione conforme agli standard GMP».