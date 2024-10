Il paradiso delle signore trame dal 4 all’8 novembre 2024

Ecco a voi Il paradiso delle signore e le trame dal 4 all’8 novembre 2024. Già da lunedì vedremo Marcello che pensa di pubblicare un memoriale contro Umberto da lui scritto. La portinaia di Roberto si sta interessando più del dovuto a lui e a quello che fa. Mario inizierà a nutrire forti preoccupazioni.

Il paradiso delle signore news, la scoperta di Adelaide

Durante la prossima settimana ciò che Umberto ha raccontato sulla truffa di Hofer verrà a galla. Inoltre Marta verrà a conoscenza del modo in cui è stato ricattato Matteo. Irene tenterà di riavvicinarsi ad Alfredo, Odile annuncerà di essere stata premiata alla Galleria Milano Moda. Ella però non conosce ancora cosa succede tra Umberto e Marta.

Marta affronterà Adelaide per non essere venuta a conoscenza delle azioni di Umberto. Irene deciderà di preparare una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno di Alfredo. Marcello racconterà del tradimento di Matteo anche a Salvatore e Rosa. Umberto nutrirà la speranza di salvare il rapporto con la figlia, Matteo tenterà di riconciliarsi con il fratello. In seguito, si recherà a Parigi per parlare a Maria, con il fine di raccontarle tutto.

Enrico aiuterà Marta e la portinaia del palazzo controllerà Roberto

Mario è preoccupato perché la portinaia controlla ancora Roberto. Alfredo non troverà nessuno con cui festeggiare il suo compleanno, senza sapere che c’è chi sta organizzandogli una festa a sorpresa. Odile sta dalla parte di Matteo, ma lui si allontana. Marta comunicherà di avere preso una decisione molto importante.

Enrico cercherà di starle vicino e tra i due aumenterà la confidenza. Irene intende preparare un’ altra sorpresa per Alfredo, Elvira capirà che Clara è sempre innamorata del bel magazziniere. Mario arriverà a litigare con Roberto proprio per l’invadente portinaia. Marta permetterà a Marcello di pubblicare quanto scritto su Umberto, ma succederà un imprevisto.

Marcello andrà quindi contro Umberto, Adelaide deciderà di allontanare il cognato. Roberto non approverà questo scontro che potrebbe nuocere a il Paradiso. Irene consegnerà il suo regalo ad Alfredo e i due penseranno ai vecchi ricordi. Mario confesserà a Roberto di avere paura che la loro relazione venga scoperta. Intanto Jerome, l’allenatore francese di Clara, annuncerà che sta per raggiungere Milano. Marta lascerà Villa Guarnieri, con l’intenzione di allontanare la sua famiglia e prenderà un’altra decisione.