Il Paradiso delle signore, Simone Montedoro entra nel cast: “Farà perdere la testa ad una protagonista”

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate dagli italiani. Le vicende ambientate al grande magazzino hanno collezionato ascolti record anche in questa stagione televisiva. Di qui, la scelta della Rai di confermarla per una nuova edizione, dove sono attesi diversi colpi di scena. In questi giorni sono partite a Roma le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, dov’è già stata svelata una novità clamorosa. Un volto storico di Don Matteo è entrato a far parte del cast della nota soap opera. Si tratta di Simone Montedoro, che avrà un ruolo di primo piano nella nuova stagione. Neanche a dirlo, la notizia è stata accolta benissimo da parte dei fan, che non vedono l’ora di vedere l’attore nuovamente in televisione.

Simone Montedoro sarà protagonista di una storia d’amore ne Il Paradiso delle signore

Simone Montedoro sarà tra i protagonisti della nuova stagione de Il Paradiso delle signore che debutterà da settembre in prima visione su Rai 1. Secondo quanto riportato da Dipiù Tv, l’attore avrebbe accettato volentieri l’ingaggio nella storica soap opera. Nel trafiletto presente nel settimanale si legge un’anticipazione su quale sarà il ruolo di Simone Montedoro: “Farà perdere la testa a una delle protagoniste”. L’attore sarà quindi protagonista di una storia d’amore che farà emozionare il pubblico italiano. Al momento non si conosce l’identità della donna farà perdere la testa all’uomo. Cosa certa è che la soap opera ha già iniziato a sorprendere grazie a questo ingresso che contribuirà ancor di più al suo successo.