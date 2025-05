Il Paradiso delle signore anticipazioni clamoroso: da Don Matteo arriva Simone Montedoro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate del piccolo schermo. La nona stagione è finita nelle scorse settimane sui teleschermi di Rai 1, dove ha registrato un clamoroso successo di ascolti. Ogni giorno sono stati oltre 2 milioni di telespettatori che hanno seguito le vicende ambientate in un grande magazzino. A distanza di pochi giorni dalla fine della stagione, i fan si stanno già chiedendo cosa succederà nelle nuove puntate in partenza da settembre su Rai 1. Secondo le indiscrezioni riportate da Cinemotore, il cast potrebbe vedere l’ingresso di un volto amatissimo del piccolo schermo. Stiamo parlando di Simone Montedoro, che ha interpretato il capitano Tommasi all’interno di Don Matteo, fiction di successo su Rai 1. L’attore sarebbe pronto ad unirsi al cast della decima stagione della soap opera, le cui riprese inizieranno in questi giorni a Roma.

Il Paradiso delle signore colpo di scena: Simone Montedoro nel cast

Colpo di scena nel cast de Il Paradiso delle signore. Secondo alcune indiscrezioni, Simone Montedoro potrebbe entrare a far parte della decima stagione della soap opera. Un arrivo che siamo sicuri farà felici i fan, che conoscono l’attore per la sua partecipazione in Don Matteo. Nel frattempo, gli sceneggiatori hanno già confermato la presenza di Vanessa Gravina, Pietro Masotti e Roberto Farnesi nel cast delle nuove puntate. I tre attori torneranno ad interpretare la contessa Adelaide, Marcello Barbieri e Umberto Guarnieri, dando vita al triangolo amoroso che sta appassionando il pubblico italiano da ormai qualche tempo.