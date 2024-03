Il paradiso delle signore puntate settimanali, Clara vs. Alfredo

Il paradiso delle signore con le puntate settimanali mostrerà episodi eccezionali. Tancredi confesserà a Umberto di essere deciso a riconquistare Matilde. La gara ciclistica si è conclusa con la vittoria di Clara che però rischia la squalifica. Alfredo l’ha combinata troppo oltre il limite, il suo cambio ancora non era omologato per bicicletta della ragazza. Marcello rientrerà dalla Germania e tranquillizzerà Matteo. Maria ha decisone, incontrerà Defois a Parigi e Vito si offrirà di accompagnarla.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Clara riceverà una notizia terribile

Clara potrebbe concludere forzatamente la sua carriera ciclistica. Irene rimprovererà Alfredo, lo accuserà di voler avere la meglio su Crespi. La giovane non perdonerà chi l’ha danneggiata a sua insaputa. Il cambio sostituito non poteva essere usato in una gara ufficiale!

A farne le spese sarà la giovane ciclista, Alfredo ha sostituito il cambio nella sua bicicletta, per competere con Crespi. Ora però non sarà lui a perdere la gara! Inoltre si scontrerà con il suo rivale e non farà, di certo, una bella figura.

Vito cercherà di recuperare il rapporto con Maria, un’impresa davvero ardua

Irene suggerirà ad Alfredo di chiedere aiuto proprio a Leonardo Crespi per risolvere la situazione. Matteo saluterà Maria che sta partendo per Parigi, Malvezzi spiando le sue mosse intuirà che i due sono legati da un sentimento speciale e lo riferirà a Umberto.

Vittorio non è sicuro dei suoi sentimenti per Marta, Maria, nel gran finale de Il Paradiso delle signore 8, entro maggio su Rai 1, deciderà di trasferirsi a Parigi per accettare un nuovo percorso lavorativo. La stilista concederà un’altra possibilità per Vito. Ella partirà con il suo ex, benchè pensi a Matteo.

Marcello non si accorge ciò che accade alle sue spalle

Di mezzo ci sono i soldi e il cuore: una situazione impensabile. Umberto vuole annientare Barbieri. Egli ha adescato il rivale, attirandolo con un affare a Francoforte. Il Paradiso investirà dei soldi un imprenditore tedesco farà in modo che venga acquistato un edificio da trasformare in un grande magazzino.

Peccato che l’imprenditore è uno spiantato, pronto a fuggire coi soldi del Paradiso. Matteo ricattato da Umberto, è il “compare” che toglierà ogni dubbio a Marcello. Barbieri abboccherà e Vittorio non lo seguirà. Matteo inizia a fare i conti con la sua coscienza…di ritorno dalla Germania tranquillizzerà Marcello sull’onestà di Hofer.