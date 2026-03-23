Il Paradiso delle Signore, non va in onda oggi 23 marzo 2026: perché salta la puntata e quando torna

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La settimana del 23 marzo 2026 si apre con una sorpresa poco gradita ai fan de Il Paradiso delle Signore, che da anni seguono con affetto le vicende del grande magazzino milanese. La soap, infatti, non andrà in onda nel suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai 1, lasciando spazio a una variazione di palinsesto legata all’attualità politica.

Una decisione che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico: perché la puntata è stata cancellata? Quando tornerà la serie? E soprattutto, dove eravamo rimasti con le trame? Scopriamolo insieme.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 23 marzo 2026: lo speciale sul referendum e la scelta di Rai 1

Il 23 marzo 2026 Rai 1 modifica la propria programmazione per lasciare spazio a uno speciale informativo dedicato al referendum sulla giustizia 2026, con dirette, collegamenti e analisi curate dalla redazione del TG1.

La fascia pomeridiana, solitamente occupata da Il Paradiso delle Signore, viene quindi assorbita dalla lunga maratona elettorale che accompagnerà gli spettatori fino allo scrutinio.

Non è la prima volta che la rete pubblica sceglie di sospendere temporaneamente la soap per dare spazio a eventi istituzionali. La decisione, infatti, rientra nella tradizione del servizio pubblico, che in occasione di consultazioni elettorali privilegia l’informazione in diretta.

La puntata prevista per lunedì non viene cancellata definitivamente, ma semplicemente spostata.

Questo permette alla narrazione di mantenere continuità, evitando salti o riassunti forzati nelle puntate successive. Il pubblico, dunque, potrà recuperare l’episodio senza perdere alcun passaggio della storia.

Quando torna Il Paradiso delle Signore: la nuova programmazione e cosa aspettarsi

Lo stop del 23 marzo è solo temporaneo. Il Paradiso delle Signore torna regolarmente martedì 24 marzo, sempre alle 16:10 su Rai 1, riprendendo esattamente dal punto in cui la trama si era interrotta.

La settimana sarà quindi più breve, con quattro puntate invece di cinque, ma non per questo meno ricca di colpi di scena. Le anticipazioni parlano di un episodio particolarmente intenso, in cui diverse storyline inizieranno a intrecciarsi con maggiore forza.

Gli occhi saranno puntati su Marina Valli e Matteo Portelli, protagonisti di una svolta che potrebbe cambiare il loro futuro. Una notizia inattesa, infatti, scuoterà gli equilibri e aprirà nuovi scenari emotivi.

Grande attesa anche per la lettera di Adelaide, destinata a Villa Guarnieri. Dopo settimane di silenzio, la contessa torna a farsi sentire con una missiva che promette di creare tensioni e interrogativi.

Il suo ritorno, anche se solo epistolare, riaccende dinamiche familiari che sembravano sopite e prepara il terreno a nuovi sviluppi.

Non mancheranno momenti dedicati alle Veneri e alle loro vicende quotidiane, sempre capaci di alternare leggerezza e profondità. La puntata di martedì, insomma, sarà il vero punto di ripartenza della settimana.

Dove eravamo rimasti: gli eventi del 20 marzo che hanno acceso la trama

L’episodio del 20 marzo ha lasciato aperti diversi fronti narrativi. Un errore di Fulvio ha rovinato la biancheria intima di Caterina, ma proprio da quell’incidente è nata un’intuizione che ha acceso la creatività di Delia per l’abito nude‑look ideato da Botteri.

Un dettaglio apparentemente banale che, come spesso accade nella soap, diventa il motore di nuove idee e tensioni professionali. Ciro è tornato entusiasta dall’incontro con il monsignore, ma una notizia inattesa ha turbato Concetta, aprendo un nuovo capitolo familiare.

Johnny, invece, ha confidato a Barbara il peso della promessa fatta a Irene: suonare al suo matrimonio. Un impegno che lo mette di fronte alle sue fragilità e ai suoi sentimenti.

Il momento più forte è arrivato con Matteo, che ha deciso di lasciare Marina proprio mentre lei gli stava per dare una notizia sconvolgente. Una scelta che apre un conflitto emotivo destinato a esplodere nelle prossime puntate.

Infine, Rosa ha consegnato a Umberto un documento esplosivo, capace di avere conseguenze imprevedibili. Un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri di potere e aprire un nuovo fronte di tensione.