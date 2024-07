Il Paradiso delle signore, Luca Ferrante ed Eleonora Di Miele sposi

Il Paradiso delle signore ha una notizia bellissima per telespettatori e fan: Luca Ferrante ed Eleonora Di Miele si sposano. Luca Ferrante interpreta Gianlorenzo Botteri ne Il Paradiso delle signore e ha fatto la proposta di matrimonio a teatro a Eleonora Di Miele, romantico!

Eleonora Di Miele è legata sentimentalmente da anni al suo compagno di lavoro. Nella serata di domenica 30 giugno, l’attore della fiction di Rai 1 proposto di unirsi in matrimonioalla mamma dei suoi due figli.

Entrambi erano al teatro Verdi di Montecatini Terme. L’attore è salito sul palcoscenico e si è inginocchiato da romantico cavaliere e la fidanzata ha accettato di diventare la signora Ferrante.

L’attore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con un suo primo piano, mentre era inginocchiato sul palco del teatro di Montecatini Terme, corredando lo scatto con la didascalia “Eh, sì”. Successivamente, Luca ha anche condiviso con i suoi follower un video in cui alle sue spalle sul palco c’era anche il figlio Lorenzo, con un mazzo di fiori in mano da consegnare alla sua mamma.

Eleonora Di Miele si trovava sul palco con alcuni ragazzini per uno spettacolo teatrale e si è rivolta ai piccoli attori dicendo: ‘‘Che dite ragazzi?”. In sala le urla dei presenti hanno incitato Eleonora a rispondere ‘sì’ alla proposta. L’ex protagonista di CentoVetrine ha accettato commossa di sposare il suo compagno e i due innamorati si sono baciati, fra gli applausi del pubblico presente in sala.

Gianlorenzo Botteri porta Teo al negozio

Il bambino è il figlio di Luca Ferrante ed Eleonora Di Miele. Luca fa parte del cast de Il Paradiso delle signore dall’ottava stagione e interpreta Gianlorenzo Botteri. Lo stilista della collezione uomo ha cambiato il suo carattere ed è passato da burbero a un personaggio positivo e collaborativo.

Botteri aveva un segreto e, grazie a Concetta e Maria Puglisi, ha rivelato il suo passato alle colleghe della sartoria. Gianlorenzo aveva sofferto molto per amore, a causa della rottura con Ornella. L’ex fidanzata, dopo anni, era entrata in negozio con il piccolo Teo.

In questo modo lo stilista aveva scoperto che il bambino era suo figlio. L’attore che ha interpretato Teo è Lorenzo, che nella realtà è il figlio di Luca Ferrante e Eleonora Di Miele. Nella nona stagione della fiction Gianlorenzo Botteri ci sarà e l’interprete dello stilista è già da alcune settimane pronto nel set.