Il Paradiso delle signore anticipazioni: Matteo si avvicina a Odile dopo l’addio a Maria?

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy rivelano che Matteo farà ritorno a Milano dopo essere stato a Parigi per parlare con Maria per rivelarle di essere stato l’autore della truffa Hofer ai danni di Marcello. La figlia di Ciro deciderà di non fargliela passare liscia e metterà in discussione il loro fidanzamento e imminente matrimonio. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Matteo – una volta a Milano – dovrà affrontare i coniugi Puglisi, ai quali sarà costretto a raccontare tutta la verità sul suo coinvolgimento col caso dell’imprenditore tedesco. Il fratello di Marcello entrerà in crisi e per questo prenderà in considerazione l’intenzione di licenziarsi dal grande magazzino.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Matteo si potrebbe avvicinare pericolosamente ad Odile

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Matteo sarà l’assoluto protagonista delle prossime trame. Odile potrebbe approfittare del momento di fragilità del ragazzo per avvicinarsi pericolosamente al contabile, che finora l’aveva tenuta a debita distanza viste le prossime nozze con Maria. Ora Matteo -nuovamente single – potrebbe vedere la figlia di Adelaide con occhi diversi e quindi lasciarsi andare alla passione con lei. Un momento di leggerezza di cui Matteo potrebbe pentirsi amaramente. A mettere benzina sul fuoco c’ha pensato l’attrice che interpreta Odile nella soap opera. La donna ha affermato che tra il suo personaggio e il fratello di Marcello ci saranno degli importanti sviluppi. Non ci resta che attendere le prossime puntate dello sceneggiato per scoprire cosa accadrà.