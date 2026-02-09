Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 febbraio 2026: Delia in ansia, Rosa e Marcello provano a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata tornerà a Milano dopo essere stata a Firenze e insieme a Mimmo fantasticheranno sul momento in cui andranno a vivere entrambi in quella meravigliosa città.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 febbraio 2026: nuovo progetto per Rosa, lei capisce che è un’idea di Marcello

Al Paradiso inizieranno i preparativi per le riprese del film, Delia ricoprirà il ruolo di acconciatrice sul set e vivrà la cosa con grande emozione. La Venere però avrà a che fare con una star molto esigente, Nazzareno Amidei, questo le provocherà un po’ di ansia.

Johnny accetterà la proposta di sostituire in magazzino Fulvio. Nel frattempo verrà chiesto a Rosa di realizzare un diario per il Paradiso Donna. Il progetto prenderà il nome di ‘cronache dal set’ e riguarderà il dietro le quinte del musicarello, lei capirà subito che l’idea è stata di Marcello. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che entrambi proveranno a superare le loro ostilità sul luogo di lavoro