Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 febbraio 2026: Marcello affronta Tancredi, Fulvio entusiasta

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 6 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Irene si confiderà con le sue amiche raccontando loro la serata interrotta con Cesare. Rosa desidera maggiore fiducia e autonomia, Marcello però non riuscirà a fare a meno di affrontare Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 febbraio 2026: Agata e Mimmo pensano al futuro, Odile e Greta vicine

Mimmo e Agata faranno dei progetti in merito al loro futuro lontani da Milano, dovranno però fare i conti con il tradizionalismo di Ciro. Un’importante occasione di lavoro andrà in fumo alla caffetteria, Concetta però penserà ad una possibile soluzione.

Nel frattempo a Fulvio verrà assegnata, pro tempore, una prestigiosa posizione al Paradiso e tornerà ad essere fiducioso ed entusiasta dal punto di vista professionale. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che ci sarà un riavvicinamento tra Greta e Odile dopo il confronto, un ambiguo gesto della Marchesi però fa pensare ad altri colpi di scena in vista.