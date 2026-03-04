Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 marzo 2026: Rebecca consegna la lettera a Cesare, lui affronta Irene

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 4 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Enrico ha il sospetto che a far ammalare i bambini possa essere stato un avvelenamento da contatto con acqua o un terreno contaminato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 marzo 2026: Roberto e Marcello in contrasto, Cesare deluso

In merito all’offerta della Craveri Marcello e Roberto avranno una diversa opinione, le Veneri invece sono d’accordo sulla modernità e la qualità della lingerie della donna.

Intanto Concetta sarà in ansia perché dopo aver accettato la proposta di Marcello dovrà fare un discorso in pubblico e la cosa un po’ la preoccupa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rebecca consegnerà a Cesare la lettere della zia Sandra. Lui, visibilmente amareggiato, si recherà da Irene e le dirà urlando quando lo abbia deluso.