Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 marzo 2026: Cesare fa una proposta a Johnny, Odile va da Umberto

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Concetta apparirà turbata dopo ciò che Mimmo le ha confidato e chiamerà Agata per indagare sul suo stato d’animo. Dopo aver parlato con la figlia deciderà di partire per Firenze insieme a Ciro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 marzo 2026: duro colpo per Johnny, Odile parla con Rosa

Cesare proporrà a Johnny di suonare al suo matrimonio con Irene, una richiesta che non lo lascerà indifferente a causa dei sentimenti che prova per la Venere. Intanto Ciro, grazie ad una conoscenza di Ivana, riceverà un’interessante proposta. Quale? Un monsignore si interesserà al menù del Gran Caffè.

Dopo aver letto l’articolo sullo zio Odile deciderà di parlare con Rosa per capire la verità, poi farà visita ad Umberto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Ettore e Greta porteranno avanti il loro piano per allontanare in modo definitivo la contessina da Guarnieri.