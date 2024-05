Il Paradiso delle Signore 9 ritorno in scena inaspettato

Il Paradiso delle Signore 9 mostrerà un incredibile colpo di scena, di che si tratta? Inaspettatamente, nella soap tornerà una delle protagoniste della prima stagione. Stiamo trattando della nona stagione che avrà inizio dal prossimo settembre. I fan non vedono l’ora di sapere qualche anticipazione sui nuovi episodi e attori che ne faranno parte.

Il Paradiso delle Signore 9: tornerà una protagonista famosa

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ha dato l’addio a Vittorio Conti e Matilde Frigerio. La coppia, infatti, ha lasciato Milano per vivere tranquillamente il loro amore altrove, ma lontano specialmente da Tancredi di Sant’Erasmo, che è arrivato a denunciare la moglie alle autorità.

Da settembre, importanti novità terranno incollati i telespettatori al televisore. Come sempre, il cast subirà delle modifiche, oltre al probabile ritorno di una delle protagoniste della prima stagione.

Il Paradiso delle Signore 9, novità sul cast: chi tornerà sul set?

Il Paradiso delle Signore ha avuto otto stagioni: le prime due in prime time, le altre sei in daily time. In questi anni di trasmissione, numerosi attori si sono fatti notare, alcuni di loro sono, in seguito, tornati mentre altri hanno lasciato un ricordo più o meno bello tra i fan.

Durante la nona stagione potremmo assistere al ritorno di Violetta, una protagonista di qualche stagione passata. L’attrice che l’ha interpretata, felice nel caso in cui il suo personaggio dovesse tornare al centro della trama della soap opera italiana.

Nell’intervista a Tele Sette, Guenda Goria si è confidata

Guenda Goria, da poco magica sposa, con un matrimonio da fiaba, ha confessato che sarebbe disposta a tornare a interpretare Violetta ne Il Paradiso delle Signore 9. Sono trascorsi degli anni da allora. “Sarebbe fantastico tornare. La mia Violetta potrebbe riprendere a fare il suo lavoro da giornalista”, ha svelato l’interprete.

Goria ha quindi accennato alla possibilità di tornare nel cast del Paradiso. Per il momento, non c’è niente di ufficiale, relativamente alla nona stagione. Gli sceneggiatori stanno lavorando, in queste settimane ai dialoghi che comporranno i nuovi episodi.