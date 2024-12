Il Paradiso delle Signore 9, Maria avrà una brutta sorpresa e tornerà a Milano. Il motivo è presto detto, la giovane subirà una coente delusione! Durante la prossima settimana scopriremo di che si tratta di così drammatico!

Il Paradiso delle Signore 9, Maria tornerà a Milano, che aveva lasciato di corsa

Maria tornerà a Milano, dopo avere subito una cocente delusione. Le anticipazioni sono infatti abbastanza scioccanti. Scendiamo nel dettaglio, che sta succedendo all’interno del grande magazzino? Gioie e dolori si alternano tra le Veneri e, dietro l’angolo non mancano sorprese.

Maria non tornerà felice dal luogo che aveva lasciato, quale sarà il motivo? Odile ha causato, senza volerlo, un incidente serio. La donna è al fianco di Matteo Portelli, ha lasciato la città metropolitana e si è trasferita in Francia.

Adelaide non approverà che Maria e Matteo rimangano a Il paradiso delle signore

Odile e Matteo rimarranno a il paradiso delle signore e Portelli si confiderà con la donna. Tra Matteo e Odile la passione potrebbe divampare e dai Puglisi, tutti ne saranno convinti. Maria, quindi, potrebbe scoprire da Agata, sua sorella o dalla Mamma che Matteo si sta rifacendo una vita.

Maria aveva detto addio a Matteo Portelli, dopo la scoperta del caso Hofer. La stilista non si fidava dell’uomo perché l’aveva preso in giro per mesi. Inoltre aveva nascosto la verità e tramato alle sue spalle. Il loro matrimonio era stato annullato. Maria sarà ancora innamorata e gelosa?