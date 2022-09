Il Pallio (o Baldacchino) della Cattedrale

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

Fino alla prima metà del secolo scorso nella cattedrale di Manfredonia vi era un baldacchino posto nel presbiterio, nel lato sinistro di chi guarda, Le notizie di questo baldacchino risalgono al ‘700. Dallo Spinelli (M. SPINELLI, Memorie Storiche…, Parte IV, pp. 229-230), si ha: Fra’ di questo tempo (1767) si pensò formare un ricchissimo Pallio, o sia Baldacchino a sei aste per uso della Metropolitana Sipontina, alla qual spesa unitamente vi fù quella di due Piviali di lamadoro color Rufo con guarnizioni di valloni d’argento, ed il Pallio fù formato di lama d’argento con una ricchissima guarnizione di raddoppiati valloni, e francie d’oro. Fu dato dal Capitolo Sipontino l’ incumbenza all’ Arcivescovo Rivera, che durava a starsene in Napoli per accudire agl’interessi della sua Chiesa, il quale vi contribuì nella somma di ducati 400, con far anche contribuire al Magistrato Sipontino delle rendite publiche la somma di ducati 100, ed il resto insino alla Somma di ducati 850, che importò tutta la spesa fè contribuire al Procuratore della Reparazione della Chiesa, per cui furono contentissimi l’Arcivescovo, ed il Magistrato, che tutta la spesa si fosse detto appartenere alla sola Riparazione, facendovi a tal’ effetto apporre in ricamo d’oro, e d’ argento ne’ quattro lati del Baldacchino l’impresa della Chiesa, come osservasi anche a’ nostri giorni. Come si può osservare, lo Spinelli tace sui veri motivi della residenza “forzosa” del Rivera a Napoli. E non ci sembra verosimile che egli ignorasse questi motivi.

Ancora una volta, le notizie riportate dallo Spinelli sembrano che smentiscano le accuse rivolte dagli amministratori comunali al presule per non aver sborsato denaro della “Mensa” per la “riparazione” della Cattedrale, quando, poi, si effettuano delle contribuzioni per “formare” il Baldacchino.