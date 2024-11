Il Natale a Candela parte con il botto

Candela è sempre più il Paese del Natale.

Partito con il botto il primo weekend natalizio nella cittadina del SubAppennino Dauno: nonostante il freddo del sabato ed il timido sole della domenica, i primi due giorni hanno già fatto il pienone.

E da oggi stanno arrivando i primi pullman di scolaresche in arrivo da tutta la Puglia ed il Sud Italia.

“Mi è dispiaciuto tanto non esserci, ieri per l’apertura della Casa di Babbo Natale, ma impegni istituzionali mi hanno trattenuto a Roma. Stasera, però , ho voluto salutare Babbo Natale, nella sua splendida casa di Candela. Un evento nato come un sogno ma che è diventato una bella realtà che, ancora, dopo undici anni fa sognare grandi e piccini” ha commentato il sindaco Nicola Gatta.

La Casa di Babbo Natale Candela e tutte le attrazioni di Candela, il Paese del Natale ti aspettano fino al 6 gennaio!